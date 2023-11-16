При обрушении части дома в Астрахани есть погибшая

Глава Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что при разрушении части многоквартирного дома погибла женщина. Об этом руководитель региона написал в своих соцсетях. Несколько человек числятся пропавшими без вести.

Трагический инцидент произошел вечером, 16 ноября. Были разрушены два подъезда пятиэтажного жилого дома. По какой причине произошло разрушение – неизвестно. На месте продолжают работать спасатели. Под завалами могут находиться люди. На место происшествия приехал министр здравоохранения Астраханской области Александр Буркин. Видео с комментарием главы ведомства опубликовало агентство ТАСС.

«Если вдруг понадобится, то все машины укомплектованы, койки в лечебных учреждениях, которые расположены рядом с местом происшествия, также подготовлены, врачи на месте. Если вдруг понадобится, то мы готовы оказать любую помощь», – подчеркнул Буркин.

Как отмечает ТАСС, для жителей частично разрушенного дома организовано три пункта временного размещения. Они открыты на базе местных школ. Граждан обеспечивают питанием и водой.

Региональное управление СК РФ сообщило, что следователи устанавливают причины случившегося. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.