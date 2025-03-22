Прибалтика хочет заминировать границы с Россией и Белоруссией

Оборонные ведомства Литвы, Латвии и Эстонии рассматривают вопрос о минировании границы с РФ и Белоруссией. Об этом со ссылкой на Минобороны Литвы сообщают «Известия».

Главы Минобороны этих трех республик предлагают усилить границы несколькими слоями укреплений. Речь идет о противопехотных и противотанковых минах.

Литва, Латвия и Эстония рассчитывают, что финансирование выделит ЕС.

18 марта страны Прибалтики объявили о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Свою позицию они объяснили якобы исходящими от Росси и Белоруссии военными угрозами.

Ранее сообщалось о том, что в Литве отомстили Вэнсу из-за приостановки помощи Украине.