Прибывшего с визитом в Катар президента ФРГ полчаса промариновали в самолете

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер полчаса просидел в самолете, прибыв с краткосрочным визитом в Катар, сообщает Stern.

Штайнмайеру пришлось дожидаться официальных встречающих лиц. Все пассажиры, включая жену президента, уже покинули самолет, и немецкий политик, как пишет издание, выглядел несколько потерянным.

Красная дорожка была расстелена, а встречающих все не было.

Предполагается, что конфуз произошел из-за того, что самолет приземлился ранее запланированного.