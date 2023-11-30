Прибывшего с визитом в Катар президента ФРГ полчаса промариновали в самолете
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер полчаса просидел в самолете, прибыв с краткосрочным визитом в Катар, сообщает Stern.
Штайнмайеру пришлось дожидаться официальных встречающих лиц. Все пассажиры, включая жену президента, уже покинули самолет, и немецкий политик, как пишет издание, выглядел несколько потерянным.
Красная дорожка была расстелена, а встречающих все не было.
Предполагается, что конфуз произошел из-за того, что самолет приземлился ранее запланированного.