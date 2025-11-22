«Придется смириться». Трамп заявил о неизбежности принятия плана США Украиной

В ходе публичного брифинга президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказал уверенность в том, что его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в конечном счете придется одобрить инициативы США по разрешению военного противостояния. Запись диалога американского руководителя с представителями СМИ доступна на официальном YouTube-канале Белого дома.

Комментируя возможную реакцию Владимира Зеленского, Трамп заявил: «Вы хотите сказать, что Зеленскому наши предложения не нравятся? Ему придется это принять». Глава администрации США также подчеркнул, что украинскому лидеру будет необходимо «с чем-то смириться».

Кроме того, политик акцентировал внимание на том, что во время предыдущих переговоров в Вашингтоне он уже намекал Зеленскому на сложность его позиции.

«Не забывайте, я унаследовал эту войну», — отметил он.

Ранее сообщалось о том, что Мерц первым из лидеров ЕС обсудил с Трампом мирный план для Украины.