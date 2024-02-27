«Ъ»: Приднестровье отказалось проситься в состав России на предстоящем съезде

Ранее с СМИ просочилась информация о том, что на предстоящем 28 февраля в Тирасполе съезде депутатов всех уровней якобы планируется обращаться к России с просьбой принять Приднестровье в свой состав. Возмутителем информационного спокойствия стал бывший приднестровский чиновник, а ныне оппозиционер Геннадий Чорба.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на попросившего об анонимности приднестровского парламентария, информация не соответствует действительности. Цель форума — сообщить миру о давлении на республику со стороны соседнего Кишинева.

«Я вам не 100%, а все 200% даю, что не будет никто говорить о включении Приднестровья в состав России», — заверил собеседник издания.

Также, что на съезде депутатов всех уровней в Тирасполе 28 февраля, никаких обращений о присоединении не планируется подтвердили изданию еще два источника в околовластных кругах Приднестровья.

Ранее НАТО пригрозило вступиться за Молдавию, если Россия присоединит Приднестровье.