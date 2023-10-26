Пригодится опыт с Абхазией и Южной Осетией: выяснилось, какую помощь попросит президент Палестины у Путина

Политолог Александр Андрианов рассказал нам, что конкретно президенты могут обсудить в рамках готовящейся встречи.

«Россия может помочь Палестине в проведении мирных переговоров с Израилем. В отличие от многих других государств, например, в лице США, которые находятся на стороне Израиля или Турции с Катаром, выступающих за палестинцев, наша страна сохраняет нейтралитет. Это значит, что и Израиль, и Палестина могут России доверять и не ожидать от нее какого-то подвоха, а это залог успеха в таких мероприятиях», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также Россия, добавил эксперт, может поддержать Палестину гуманитарной помощью, разбором завалов и восстановлением разрушенной инфраструктуры, когда конфликт будет завершен. Кроме того, специалисты из РФ могли бы дать советы и оказать содействие в создании независимого Палестинского государства, о чем уже давно мечтает этот народ.

«У России был опыт поддержки независимости Абхазии и Южной Осетии, а также Донецкой и Луганской Народных Республик. Возможно, этот опыт пригодится и Палестине», — отметил Андрианов.

Не только Израиль, но и Палестина, и весь арабский мир, считает политолог, намерены идти до конца — они настроены очень решительно. У обеих сторон накопилось очень много ненависти и взаимных претензий — слишком много жертв и с той, и с другой стороны. В этой ситуации, по мнению собеседника, нужен трезвый взгляд со стороны, посредник, который донесет до руководителей обоих государств возможные последствия. Ведь количество жертв может перевалить за десятки и даже сотни тысяч, и лучше в результате не будет никому.

Ранее мы сообщали, чем закончится наземная операция Израиля в Палестине.