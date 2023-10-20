«Большие потери»: чем закончится наземная операция Израиля в Палестине

Александр Бен Цви, посол Израиля в России, сообщил ТАСС , что решение о наземной операции в Палестине уже принято. Сроки реализации плана пока держатся в тайне.

Политолог Сергей Разгуляев прокомментировал намерения Израиля, отметив, что наступление дастся армии крайне тяжело.

«Это может привести к большим потерям со стороны ЦАХАЛа. Скорее всего, они не обучены городским боям, а в Газе очень плотная застройка и подземные тоннели, которые палестинцы знают, как свои пять пальцев. С каждого угла по ним будут бить, плюс минирование местности и прочее», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эта операция, считает эксперт, очень нужна Израилю, так как он стремится полностью очистить территорию от боевиков. При других сценариях ЦАХАЛ продолжил бы наносить ракетные удары и бомбить Газу, в том числе гражданских.

«Лично я думаю, что это просто предлог для применения против Палестины тактического ядерного оружия. В случае, если Израиль туда войдет, к активной войне подключатся различные военные группировки — союзники ХАМАС. Тогда у Иерусалима будут развязаны руки», — добавил Разгуляев.

Аналогичного мнения придерживается политолог Алексей Ванифатов. По его словам, ЦАХАЛ совершит большую ошибку, если начнет наземную операцию.

«Плотная городская застройка, многоуровневые подземные города, открытие других фронтов против Израиля. Все это приведет к большим потерям как среди мирных жителей, так и среди военных ЦАХАЛ. Можно сколько угодно говорить о непобедимости ЦАХАЛ и МОССАД, но на деле мы увидели, как беспомощно выглядел Израиль после нападения боевиков ХАМАС на их территории», — рассказал собеседник.

США, главный союзник Израиля, понимает, к каким большим расходам и жертвам эта операция приведет, уверен Ванифатов. Именно поэтому Вашингтон старается убедить Иерусалим внести существенные коррективы или полностью ее отменить, ограничившись бомбардировками.

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