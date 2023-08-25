Пригожин незадолго до авиакатастрофы в Тверской области встречался с президентом ЦАР

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин незадолго до авиакатастрофы в Тверской области встретился с президентом Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостеном-Арканжом Туадера, сообщила в пятницу, 25 августа, сообщила газета The Wall Street Journal .

По информации источников, частный самолет Пригожина приземлился в Банти 18 августа. Стороны обсудили неудавшуюся попытку мятежа в России в июне и сотрудничество. Отмечается, что основатель подтвердил продолжение сотрудничества с ЦАР. По его словам, ситуация никак не повлияла на присутствие в республике бойцов кампании.

Также, как отмечает WSJ, Пригожин пообещал усилить присутствие «вагнеровцев» в ЦАР для обеспечения безопасности правительства, а также содействию новым инвестициям в сельское хозяйство.

На встрече с Пригожиным и Туадера также присутствовал руководитель разведки ЦАР Ванцет Лингиссара. Отмечается, что на запрос газеты о встрече с основателем «Вагнера» он не ответил.

Представитель Содружества офицеров за международную безопасность (организация предоставляет услуги по обучению Вооруженных сил, полиции и жандармерии ЦАР) не смог подтвердить присутствие Пригожина в Банги в этот день.

Также, по данным WSJ, Пригожин провел встречу с представителями Сил быстрого реагирования Судана. Стороны обсудили поставку оружия, в частности, ракеты класса «земля – воздух».

Вечером, 23 августа, бизнес-джет Embraer-135 потерпел крушение в Тверской области. По информации Росавиации, на его борту был сам Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин. Всего членами экипажа являлись 10 человек, тела которых в этот де день обнаружили. Опознать их по косвенным признакам не удалось. СМИ отмечают, что для идентификации личностей потребуется ДНК-экспертиза.