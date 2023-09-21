Приходько призвала лишить Повалий украинского гражданства

Поводом для такого заявления стало участие Повалий в концерте «Песни русского мира», который накануне прошел в Кремле. В мероприятии также участвовали российские исполнители SHAMAN, Олег Газманов, Лариса Долина, Николай Басков, Валерия, Сосо Павлиашвили.

«Да заберите у нее гражданство уже и звания! И забудьте, как зовут», – написала Приходько в своих соцсетях, прикрепив фотографию, на которой Повалий стоит на сцене в концертном зале.

Повалий вместе с Казачьим хором исполнила песню на украинском языке «Ти ж мене підманула». Артистка никак не комментировала призыв Приходько.

СМИ ранее сообщали, что Повалий переехала в Россию вместе с семьей, а осенью 2022 года украинские власти ввели против певицы санкции. На Украине у Повалий остался сын. Позицию матери он не поддержал.

Накануне на НТВ вышел новый сезон проекта «Ты супер!». В состав жюри вошла украинская певица Ани Лорак. Из-за того, что артистка будет появляться в эфире телеканала, от общественности последовала негативная реакция. Лорак обвиняли в поддержке ВСУ, а также призывали исключить ее из состава жюри проекта.