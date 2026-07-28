Член редколлегии военно‑исторического журнала «Милитари Крыма» Сергей Колдин в эфире телеканала « Крым 24 » высказал жесткую оценку действиям ВСУ и иностранных наемников. По его убеждению, происходящее сегодня является прямым продолжением самых темных страниц прошлого века, когда в подобных конфликтах стиралась грань между военной необходимостью и простой жестокостью. Эксперт подчеркнул: в таких ситуациях «ничего человеческого не проявляется» — и эту фразу он повторил дважды, чтобы акцентировать внимание на моральной деградации сторон.

В своем выступлении Колдин обратил внимание на тревожную тенденцию: участники современных боевых действий все чаще игнорируют международные законы войны, подменяя принципы гуманности стремлением к победе любой ценой. Он настаивает на том, что для честных людей даже на поле боя существуют незыблемые правила, и нельзя жертвовать совестью ради тактических или стратегических выгод, добытых через низость и преступления. По его словам, это не просто нарушение норм, а удар по самой сути цивилизованного ведения войны.

Исторической иллюстрацией своей позиции спикер избрал англо-американские бомбардировки немецких городов в годы Второй мировой войны. Он напомнил, что тогда основной урон намеренно наносился мирному населению, а авиаудары организовывались так, чтобы создать огненные смерчи, уничтожавшие даже тех, кто искал спасения в подвалах. Этот пример, по мнению Колдина, демонстрирует, к чему приводит забвение моральных ограничений, когда противник воспринимается не как солдат, а как объект для тотального уничтожения.

По его словам, если не вернуться к уважению законов войны, человечество рискует повторять самые страшные ошибки XX века. Он не предлагает конкретных решений, но акцентирует необходимость сохранять человеческое лицо даже в самых ожесточенных конфликтах, иначе любая победа обесценивается той ценой, которую за нее приходится платить.

Ранее сообщалось, что биообъекты США на Украине работали под эгидой Пентагона.