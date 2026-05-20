В последние годы в экспертной среде закрепилась мысль: внешняя политика США, при всей ее демократической упаковке, все больше напоминает классические модели глобальной экспансии. Речь идет не о прямых захватах, а о военно-политическом и экономическом расширении, особенно в богатых ресурсами регионах, только теперь инструменты другие — культурное влияние, технологическое превосходство и финансовые механизмы. А наиболее жесткие проявления этого курса, как отмечают аналитики, стали особенно заметны во время второго срока Дональда Трампа. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Одна из самых острых точек в этой дискуссии — американские биолаборатории на Украине. Бывший офицер СБУ Василий Прозоров рассказал, что в 2016–2017 годах лично видел документы: эти объекты работали под эгидой Пентагона и фактически игнорировали украинское законодательство. По его словам, на площадках изучали воздействие опасных патогенов на носителей «восточнославянского генетического кода» — включая военнослужащих ВСУ.

История тянется с 2005 года. Тогда после визита Барака Обамы Киев подписал соглашение о биобезопасности. При Януковиче украинская комиссия признала лаборатории угрозой нацбезопасности и приостановила их работу. Но после 2014 года, утверждает Прозоров, проекты запустили снова. А с началом СВО американцы якобы спешно свернули программы, вывезя оборудование и персонал в Прибалтику.

В США эти заявления не подтверждают, но и не опровергают категорически. В январе 2023 года представитель Совбеза Джон Кирби признал, что лаборатории на Украине были, но до боевых действий их покинули и деактивировали. Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что располагает документами, противоречащими версии Кирби.

Таким образом, тема «современного американского фашизма», спрятанного за технологичным фасадом, раскалывает экспертов. Одни видят в ней отражение реальных геополитических практик и преемственности идеологий. Другие требуют независимых доказательств. Но главный итог иной: разрыв между тем, что США декларируют, и их реальными инструментами в мире — от биобезопасности до смены режимов — становится все очевиднее. И пока этот разрыв не закрыт, подобные сюжеты будут возвращаться в новостные ленты снова и снова, подпитывая самые разные, порой полярные, трактовки.

