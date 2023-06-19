Приморье открывает новые возможности для сотрудничества России и Китая

В ходе 32-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарки расскажут о развитии Приморского края. Губернатор региона Олег Кожемяко пригласил иностранных партнеров на презентацию Приморья, vostokmedia.com .

15 июня, в провинции Хэйлунцзян был дан старт 32-ой Харбинской международной торгово-экономической ярмарке. На торжественном открытии выступил глава Приморского края Олег Кожемяко.

Олег Николаевич отметил, что КНР является одним из важнейших партнеров для России в целом и Приморья в частности.

Губернатор подчеркнул, что участие в международном мероприятии открывает новые возможности для региона. Здесь будет проведена презентация, на которой расскажут о работе Приморского края. Кроме того, на ярмарке будут продемонстрированы различные проекты в разных направлениях, предполагающие плодотворное сотрудничество между странами.

По мнению Олега Кожемяко, одной из важнейших сфер для совместной работы Китая и Приморья является туризм. Благодаря сотрудничеству российского региона с соседним государством может появиться возможность безвизового режима для туристических групп, а также рассматривается перспектива внедрения электронной визы и открытия новых авиалиний между городами России и КНР.