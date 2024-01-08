Принц Эндрю заперся дома после публикации документов по делу Эпстина

Британский принц Эндрю заперся у себя дома после обнародования документов по делу Джеффри Эпстина, в которых многократно фигурирует его имя. Об этом сообщили Mirror со ссылкой на источник, близкий к принцу.

Собеседник издания рассказал, что принц Эндрю плохо справляется с данной ситуацией. Уточняется, что он заперся в своей комнате, не зная, как реагировать на произошедшее. Он находится в опустошенном состоянии, заявил источник.

Недавно движение Republic заявило об оформленном на принца Эндрю заявлении в полицию Соединенного Королевства после обнародования документации по делу Эпстина. Принц обвиняется в насилии сексуального характера, но местная полиция отказалась заводить расследование в его отношении.

Суд в Соединенных Штатах обнародовал список лиц из дела Эпстина, обвиненного в продаже детей в сексуальное рабство. Принц Эндрю упоминался несколько раз в данном деле вместе с большим количеством известных персон.