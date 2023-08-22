«Принципиально новая сделка»: стало известно, о чем Эрдоган может договориться с Путиным, обсуждая зерно

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, готовится к встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости. Как ранее сообщал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в повестке переговоров двух лидеров двусторонние отношения, Украина и вопрос зерновой сделки.

По словам генерального директора ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадима Сипорова, к прежним форматам зерновой сделки возвращаться никто не планирует.

«В Анкаре это прекрасно понимают. Россия успешно справилась с теми проблемами, которые год назад тщетно пыталась решить в рамках черноморской инициативы. Заключены крупные контракты на экспорт, российское зерно вывозится небывалыми темпами, порты Азово-Черноморского бассейна работают на пределе погрузочных мощностей. Кстати, самым крупным покупателем российской пшеницы стала Турция», — отмечает эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эрдоган, уверен Сипоров, использует тему открытия черноморского коридора в украинские порты для торга в ходе переговоров и постарается убить двух зайцев — сохранить лицо перед западными партнерами Турции и извлечь максимальную выгоду за счет транспортировки и перепродажи российской сельхозпродукции. Украина же и ее зерно уже потеряли актуальность для Анкары.

«Если Россия и Турция придут к решению, которое устроит обе стороны, то одним из итогов предстоящей встречи может стать новая зерновая сделка, причем принципиально новая, без участия Украины», — заявил политолог.

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