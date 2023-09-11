«Приумножили свои доходы»: выяснилось, кому на самом деле был выгоден теракт с Башнями-близнецами в США

Прошло уже 22 года с момента масштабной, поразившей весь мир трагедии 11 сентября в США. Парадокс в том, что широкая огласка и обсуждение на протяжении более двух десятков лет так и не дали обществу окончательной, четкой информации о некоторых обстоятельствах теракта. Даже точное количество жертв до сих пор не названо.

Вадим Сипров, политолог и глава ООО «Институт коммуникационного менеджмента», рассказал о нестыковках в громком деле. По его словам, об организаторах атак неизвестно практически ничего, а попытки общественного расследования пресекаются — люди тут же объявляются конспирологами или безумцами. Однако выгоду от происшествия, по словам эксперта, получил именно Вашингтон.

«События 11 сентября привели к тектоническим сдвигам в мировой политике и экономике. Самое безобидное из этих изменений — бум на рынке услуг в сфере безопасности. Люди не стали чувствовать себя спокойнее, но множество компаний — от производителей камер наблюдения до частных охранных предприятий — приумножили свои доходы», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Еще один аргумент в пользу теории о том, что теракт был выгоден США, — последующие события.

«Американское правительство использовало события 9/11 как повод для вторжения в Афганистан и Ирак, результат — появление крупных очагов мировой нестабильности, играющих на руку США. Тогда же впервые мир заговорил о технологиях управляемого хаоса — использовании искусственно созданных экстремистских организаций для дестабилизации ситуации в тех или иных странах», — напомнил эксперт.

В организации нападений на Башни-близнецы тогда обвинили исламистскую террористическую группировку «Аль-Каида» (запрещена в РФ. — Прим. ред.). Позже, по словам Сипрова, неоднократно появлялись подтверждения сотрудничества Пентагона с ней в разных уголках мира и для разных целей. Некоторые считают, что организация вообще была создана правительством США.

«Глобальная пропагандистская машина использовала формальную религиозную принадлежность террористов для раздувания антиисламских настроений и дискредитации одной из мировых религий», — отметил политолог.

Ранее Медведев пригрозил США новым терактом, аналогичным 11 сентября.