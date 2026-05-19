Депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru назвал начавшиеся ядерные учения не просто сигналом, а серьезной прививкой от агрессивных действий Запада. Прививкой, которая, по его словам, должна подействовать на тех, кто всерьез обсуждает возможное нападение на российские территории. Он прямо ссылается на заявление главы МИД Литвы, который призвал НАТО атаковать Калининградскую область. Для Москвы это не пустые слова.

Колесник подчеркивает: если дело дойдет до реальных действий против Калининграда, Россия применит ядерное оружие. И никаких предварительных сигналов, никаких предупредительных учений больше не будет. Дипломаты, по его мнению, уже все сказали, все красные линии обозначили. Запад, с параноидальным упорством продолжающий наращивать военную активность у границ, по сути, лезет на кладбище.

По его словам, учения — это не демонстрация мускулов для торга, а последнее предупреждение. Следующий шаг агрессора, особенно в отношении стратегически важных регионов вроде Калининградской области, встретят не дипломатическими нотами и не маневрами, а боевым применением ядерного оружия. Москва, по версии депутата, перешла в фазу, когда предупреждения закончились. И тем, кто на Западе все еще играет в «а вдруг не решится», лучше перестать проверять Россию на прочность. Потому что прививка сделана, и теперь ее действие зависит только от поведения тех, кто ее получил.

