«Признание безысходности»: Лавров прокомментировал слова Зеленского о заключительной стадии конфликта

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил как «признание безысходности» слова Владимира Зеленского о том, что конфликт на Украине находится в завершающей стадии.

Такую фразу украинский лидер сказал в разговоре с журналистами из Румынии, в которой он побывал со своей традиционной миссией – попросить помощи. Зеленский признался, что у Украины множество проблем, и предстоящую зиму будет сложно пережить.

Кроме того, на душевное состояние Зеленского повлияли события на Ближнем Востоке. На Украине опасаются, что теперь значительная часть западной помощи будет доставаться Израилю.

Сегодня Зеленский неожиданно посетил заседание министров обороны стран НАТО. Как пишет Politico, в Брюсселе украинский лидер выступил «с отчаянным обращением».