Президент Украины Владимир Зеленский открыто признал, что его страну не ждет счастливый конец, пишет Readovka. Также он подчеркнул, что победа Киева не принесет счастья и якобы нужна для обеспечения безопасности Европы.

По словам эксперта Центра сопровождения политических процессов Данилы Гуреева, политическое руководство Украины находится в крайне сложном положении.

«На так называемое контрнаступление было поставлено буквально все. Нужна была медиакартинка для западного и украинского потребителя, и ее надо было создать любой ценой. И эта цена была уплачена: танковые части ломанулись по минным полям без прикрытия авиации, произошла катастрофа», — отмечает политолог.

Киев потерял весь свой наступательный потенциал, захватив пару относительно пустых сел, продолжает эксперт. Россия же сидела в глухой обороне, не тратя серьезных мобилизационных ресурсов. Британские издания уже написали об огромных потерях Украины.

«Украинское население и даже власти давно хотят завершения конфликта. Признание Зеленского — буквально крик о помощи, требование прекратить бои. И этот крик предназначен не Москве, и даже не ЕС, а США. Киеву нужно как-то идти на перемирие», — поясняет Гуреев в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Украина как государство уже мертва, добавляет политолог. Для Запада борьба с Россией чужими руками — это лучшее, что могло случиться.

«За смерть каждого русского солдата американцы и англичане готовы уплатить десятью украинцами. Они готовы отдать хоть десять Украин, чтобы ослабить Россию, поэтому прекращать конфликт в планах у них нет», — резюмирует специалист.

Ранее Нарышкин заявил о сохранении угроз со стороны Польши и Прибалтики.