Призывной возраст в России будут повышать поэтапно

Депутата Государственной Думы РФ, лава комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что повышение призывного возраста будет происходить поэтапно. Законопроект об этом ГД рассмотрит во втором чтении во вторник, 25 июля. Словам Картаполова приводят РИА Новости.

«Это будет поэтапно все… Начиная с 2024 года будет на год сдвигаться, к 1 января 2026 года», – сказа депутат.

16 июня Госдума в первом чтении приняли закон о повышении призывного возраста с 27 до 30 лет. Закон также предполагает повышение нижней границы возраста призывников с 18 лет до 21 года.

Картаполов выступает однис из инициаторов данного законопроекта. Также в проекте участвуют члены комитета по обороне – Андрей Красов и Юрий Швыткин.

С идеей повышения призывного возраста выступил в декабре 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу, которого впоследствии поддержал президент Владимир Путин. Кабинет министров РФ также поддержал эту инициативу в конце мая.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что такие изменения смогут позволить гражданам РФ гарантированно получить среднее общее, среднее профессиональное и высшее образование. Также закон исключает призывы в армию школьников и сократит траты из бюджета на проведение медицинского освидетельствования.

21 июля Картаполов, комментируя информацию о возможном введении срочной службы в армии сроком на два года, опроверг ее. По его словам, на данный момент такая необходимость отсутствует.

24 июля президент России подписал указ о повышении на пять лет предельного возраста пребывания в запасе.