Пробка у Крымского моста сократилась до семи километров

Пробка у Крымского моста сократилась со стороны Краснодарского края сократилась с девяти до семи километров. Об этом в своих соцсетях сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.

По его словам, время ожидания досмотра машин сократилось до пяти часов. Со стороны Крыма, по словам Лукашенко, очередь составляет 1,5 км, а время ожидания досмотра снизилось до одного часа.

«Усилена работа линий досмотра, а также сил обеспечения. В связи с большим ожиданием в очереди на въезд в Крым со стороны Краснодарского края организована выдача питьевой воды. Приносим извинения гражданам за доставленные неудобства», – написал Лукашенко.

Также, добавил министр транспорта республики, ожидающим обеспечили выдачу воды.

Утром 1 июля Лукашенко сообщил, что на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края образовалась пробка протяженностью пять километров. Позже, по информации оперативного штаба Краснодарского края, очередь из машин увеличилась до девяти километров.

28 июня официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим планировал совершать теракты на территории Крыма. В частности, в «зону поражения» входила инфраструктура полуострова.

В феврале 2023 года вице-премьер РФ и куратор по Республике Крым Марат Хуснуллин сообщил о полном открытии Крымского моста для автомобильного движения. Все 39 полос могут использоваться для движения. Он отметил, что работы были завершены раньше срока, о котором говорил президент России Владимир Путин.