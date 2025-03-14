Проект итогового коммюнике G7 не включил новые санкции против России

Издание Reuters, ссылаясь на информированные источники, сообщило , что проект итогового коммюнике встречи министров иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) в Квебеке не содержит упоминаний о вероятных новых санкциях в отношении России.

По имеющимся данным, в тексте документа выражается поддержка мирным инициативам Соединенных Штатов и содержится обращение к России с призывом «безоговорочно принять 30-дневное прекращение огня на территории Украины».

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подчеркнула, что отсутствие согласованного коммюнике продемонстрирует существующие разногласия, что не соответствует интересам ни одной из стран, входящих в «Группу семи».

Ранее сообщалось, что Белый дом вводит допограничения против нефтяного, газового и банковского секторов РФ.