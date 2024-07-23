Немецкий лидер Олаф Шольц на выступлении в Дрездене рассказал, что до сих пор пользуется старым ламповым телевизором. При этом он уже не первый раз признается в любви к старым вещам. По словам профайлера Ильи Степанова, привязанность канцлера ФРГ к старым вещам может свидетельствовать о его боязни перемен в жизни и желании как бы остановить течение времени, чтобы законсервировать себя в комфортных условиях. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он уточнил, что, так как Шольц является главой германского правительства ФРГ, подобный вещевой консерватизм может проявляться в безвольной пассивности Берлина на политической арене.

По мнению эксперта, люди, особенно имеющие власть, нередко стараются использовать все возможное, чтобы «победить время». Так, одни это делают через свое наследие, пытаясь что-то оставить после себя, а другие испуганно стараются «остановить» ход времени, не дать переменам происходить в своей жизни, в жизни окружающих и всего общества.

Он добавил, что в случае как немецкого лидера, так и немецкой нации этот консерватизм может также говорить о попытке избегать тревог, «как бы чего не случилось». Этот синдром возник у жителей Германии после окончания Второй мировой войны, когда им было запрещено говорить о нацизме, и сегодня многие граждане ФРГ могут держаться за текущий период спокойствия, боясь повторения ужасных событий.