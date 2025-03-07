Страны НАТО перестали отрицать свою причастность к ударам по российским регионам.

Дело в том, что Запад очень обеспокоен тем, что США запретили предоставлять ВСУ разведданные, а это наводит на мысль о том, что Америка имеет непосредственное отношение к атакам со стороны Украины, написал на своей странице в соцсети исследователь.

«Получается, что мы больше не отрицаем прямую вовлеченность НАТО в атаки по российской территории?» — задался вопросом профессор.

Так Дизен отреагировал на публикацию о бесполезности британских ракет Storm Shadow после того, как президент США Дональд Трамп решил скрыть от Киева разведданные НАТО.

Ранее сообщалось о том, что Трамп может уступить лидерство в НАТО Франции и Британии.