Профессор Дизен: Запад признал причастность НАТО к ударам по России
НАТО уличили в причастности к ударам по России
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Страны НАТО перестали отрицать свою причастность к ударам по российским регионам.
К такому выводу пришел профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
Дело в том, что Запад очень обеспокоен тем, что США запретили предоставлять ВСУ разведданные, а это наводит на мысль о том, что Америка имеет непосредственное отношение к атакам со стороны Украины, написал на своей странице в соцсети исследователь.
«Получается, что мы больше не отрицаем прямую вовлеченность НАТО в атаки по российской территории?» — задался вопросом профессор.
Так Дизен отреагировал на публикацию о бесполезности британских ракет Storm Shadow после того, как президент США Дональд Трамп решил скрыть от Киева разведданные НАТО.
Ранее сообщалось о том, что Трамп может уступить лидерство в НАТО Франции и Британии.