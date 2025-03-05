Daily Mail: Трамп может уступить лидерство в НАТО Франции и Британии

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отказа от традиционной роли Соединенных Штатов на лидирующей позиции НАТО, сообщило издание Daily Mail со ссылкой на источники.

По имеющейся информации, американский лидер настоятельно требует от Великобритании и Франции взять на себя более значимую ответственность за безопасность в Европе.

С момента основания НАТО США играют ключевую роль в альянсе, сохраняя положение лидера. Верховными главнокомандующими объединенными вооруженными силами НАТО, отмечает издание, всегда были американские генералы или адмиралы.

Ранее агентство Associated Press (AP) сообщило, что назначение Мэттью Уитэкера на пост посла США в НАТО подчеркнуло приверженность администрации Трампа к продолжению работы в рамках Североатлантического альянса, несмотря на растущие сомнения в этом вопросе.

До этого, отмечал источник, американский лидер неоднократно подвергал критике европейских союзников, ставя под сомнение их готовность нести долю ответственности за безопасность региона, а также стремился наладить более теплые отношения с президентом России Владимиром Путиным, из-за чего в широких кругах в Европе возникли сомнения.

Ранее политолог Александр Асафов назвал причины, почему США не откажутся от членства в НАТО.