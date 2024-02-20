Профессор Хейфец определил общую черту в отношениях России со латиноамериканскими государствами

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом на Кубу, где встретится с президентом страны Мигелем Диас-Канелем и главой МИД Бруно Родригесом. Кроме того, он планирует посетить Венесуэлу и Бразилию, где примет участие во встрече глав МИД стран Большой двадцатки. По словам профессора СПбГУ Виктора Хейфеца, в развитии связей России со странами Латинской Америки имеется одна общая черта. Об этом сообщает радио Sputnik.