Профессор Хейфец определил общую черту в отношениях России со латиноамериканскими государствами
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом на Кубу, где встретится с президентом страны Мигелем Диас-Канелем и главой МИД Бруно Родригесом. Кроме того, он планирует посетить Венесуэлу и Бразилию, где примет участие во встрече глав МИД стран Большой двадцатки. По словам профессора СПбГУ Виктора Хейфеца, в развитии связей России со странами Латинской Америки имеется одна общая черта. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он подчеркнул, что латиноамериканские страны не присоединились к антироссийским санкциям.
По мнению эксперта, за отношениями Москвы со странами Латинской Америки внимательно наблюдает Вашингтон, привыкший считать данный регион своей сферой влияния.