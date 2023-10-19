Дальнейшее следование этой политике может принести в жертву Западную Европу. Американские власти должны осознать все последствия своих действий.

У издания Responsible Statecraft вышла статья, автор которой, профессор Кембриджского университета Анатоль Ливен, назвал высокорисковой нынешнюю политику Соединенных Штатов. Они готовы принести в жертву европейские страны ради Украины. Он считает такой шаг крайне невыгодным для Америки.

«Именно Западная и Центральная Европа, а не Украина, остаются зоной жизненно важных интересов США на европейском континенте на протяжении более ста лет», - указал профессор.

Американцы радуются тому, что сумели подчинить себе Европу. При этом они стараются не замечать стагнацию экономики Евросоюза, беспорядочную миграцию и другие проблемы. Именно это может существенно подорвать мощь ЕС, а вслед за этим пострадает и сама Америка.