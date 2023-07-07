Профессор КФУ Иванов заявил, что разрушение Каховской ГЭС отразится на экосистеме Крыма

Профессор Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, доктор биологических наук Сергей Иванов рассказал, какой вред экосистеме Крыма и Присивашья нанесет разрушение Каховской гидроэлектростанции.

Слова Иванова приводит пресс-служба университета.

В ночь на 6 июня ВСУ нанесли удар по плотине, в результате чего была разрушена ее верхняя часть. Из-за бесконтрольного сброса воды из Каховского водохранилища были затоплены более 30 населенных пунктов в Херсонской и Запорожской областях.

«Оказалась затопленной территория Черноморского биосферного заповедника – заповедника мирового значения. Произошло это в период массового гнездования птиц и размножения животных. Погибли целые гнездовые колонии околоводных и степных птиц, детенышей и взрослых млекопитающих, масса беспозвоночных животных», – сказал Иванов.

Он добавил, что большая часть этих видов животных составляла единую популяцию с видами, которые обитают в крымской Присивашской низменности. Иванов добавил, что на восстановление экосистемы уйдут десятки лет.

Каховская ГЭС расположена на Днепре в пяти километрах от Новой Каховки. В результате разрушения и, как следствие, затопления погибло не менее 50 человек.

После инцидента Россия запросила экстренное заседание Совета безопасности ООН. Во время заседания украинская и российская стороны обвиняли в разрушениях друг друга.

Украина регулярно наносила удары в районе расположения Каховской ГЭС. В частности, ВСУ использовали американские ракеты HIMARS.