Провокации Европы против России обусловлены стремлением подчинить своему контролю все человечество. Такое мнение на своей странице в соцсети X высказал профессор Хельсинского университета Туомас Малинен.

"Если вы хотите превратить человечество в маленькую расу рабов, обслуживающую правящую элиту, ядерная война сделает именно это", - восклицает он.

Для этого, пишет Малине, странам НАТО придется сократить численность населения, чтобы людей было проще контролировать и не допускать мятежей.

Мотивы Европы, по мнению эксперта, сделать так, чтобы выживание людей зависело от скудных ресурсов, защищенных от радиации и ядерной зимы в бункерах.

Ранее сообщалось о том, что на Западе назвали слова Лаврова в адрес Германии предупреждением для всей Европы.