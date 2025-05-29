Профессор Малинен: НАТО хочет превратить человечество в "маленькую расу рабов"
Профессор Малинен объяснил, что стоит за провокациями НАТО
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Провокации Европы против России обусловлены стремлением подчинить своему контролю все человечество. Такое мнение на своей странице в соцсети X высказал профессор Хельсинского университета Туомас Малинен.
"Если вы хотите превратить человечество в маленькую расу рабов, обслуживающую правящую элиту, ядерная война сделает именно это", - восклицает он.
Для этого, пишет Малине, странам НАТО придется сократить численность населения, чтобы людей было проще контролировать и не допускать мятежей.
Мотивы Европы, по мнению эксперта, сделать так, чтобы выживание людей зависело от скудных ресурсов, защищенных от радиации и ядерной зимы в бункерах.
Ранее сообщалось о том, что на Западе назвали слова Лаврова в адрес Германии предупреждением для всей Европы.