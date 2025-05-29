Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров своими словами о движении ФРГ к краху предупреждает всю Европу. Такое заявление сделало интернет-издание L’AntiDiplomatico.

Журналисты оценили то высказывание министра, когда он заявил, что Германия движется к своему краху.

«Больше похоже на историческое предупреждение, адресованное не только Берлину, но и всей Европе», — указали они.

Издание добавило, что Германия встала на путь милитаризации, в то самое время как Киев и Москва начали вести между собой переговоры о возможном прекращении конфликта.

Ранее Лавров заявил о страхе Евросоюза потерять США в конфликте на Украине. Европейские страны, по его словам, боятся, что не смогут в будущем оказывать помощь Киеву в противостоянии с Москвой без поддержки Вашингтона. При этом дипломат напомнил, что действующий руководитель Соединенных Штатов Дональд Трамп не единожды сообщал о своей заинтересованности в дальнейших переговорах между Россией и Украиной.