По словам экономиста, профессора Николая Межевича, Вашингтон долгое время вел подготовку к тому, чтобы посредством украинского конфликта ослабить и Россию, и Европу. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Он отметил, что план был следующим: погибает Украина, несут потери Россия и Европа.

По мнению эксперта, США делают все возможное для того, чтобы Европа не смогла встать. Межевич обозначил этот процесс как «десуверенизация европейских элит».