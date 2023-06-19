Профессор Межевич назвал планируемые Вашингтоном точки ослабления в мире
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По словам экономиста, профессора Николая Межевича, Вашингтон долгое время вел подготовку к тому, чтобы посредством украинского конфликта ослабить и Россию, и Европу. Об этом сообщает «Крым 24».
Он отметил, что план был следующим: погибает Украина, несут потери Россия и Европа.
По мнению эксперта, США делают все возможное для того, чтобы Европа не смогла встать. Межевич обозначил этот процесс как «десуверенизация европейских элит».