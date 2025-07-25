Профессор Миршаймер назвал самый простой способ закончить конфликт на Украине

Миршаймер: украинский вопрос можно решить, если прислушаться к России

Политика

Фото: [pxhere.com]

Согласие США и Европы на предложенные Россией условия позволит быстро решить украинский вопрос. Такое мнение в эфире YouTube-канала The Duran высказал  профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

Он также отметил, что американские и европейские политики постоянно говорят о прекращении огня, несмотря на то, что Москва уже заявила о необходимости достигнуть осмысленного мирного соглашения перед остановкой боевых действий.

Ранее сообщалось о том, что на Украине готовят новые акции протеста из-за ограничения полномочий НАБУ.