Согласие США и Европы на предложенные Россией условия позволит быстро решить украинский вопрос. Такое мнение в эфире YouTube-канала The Duran высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

Он также отметил, что американские и европейские политики постоянно говорят о прекращении огня, несмотря на то, что Москва уже заявила о необходимости достигнуть осмысленного мирного соглашения перед остановкой боевых действий.

Ранее сообщалось о том, что на Украине готовят новые акции протеста из-за ограничения полномочий НАБУ.