Украина готовится к новой волне протестов после принятия закона, ограничивающего полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Как сообщает издание «Зеркало недели», акции протеста планируются в Киеве, Днепре и Львове.

Поводом для недовольства стал закон, подписанный главой киевского режима Владимиром Зеленским, который, по мнению активистов и оппозиции, ослабляет борьбу с коррупцией.

Ранее в ряде городов уже прошли митинги, а в столице к протестам присоединился даже мэр Виталий Кличко.

Некоторые депутаты Верховной рады Украины опасаются, что реформа НАБУ и САП может поставить под угрозу международную поддержку страны, включая помощь Европейского союза (ЕС) и США, для которых борьба с коррупцией остается ключевым условием сотрудничества. В то же время власти утверждают, что изменения направлены на оптимизацию работы антикоррупционных органов.

Ранее депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что депутаты готовятся оспорить новый закон против НАБУ в Конституционном суде (КС).