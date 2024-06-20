Профессор Миршаймер: Столтенберг не верит в возможность вступления Украины в НАТО

Генеральный секретарь Северо-Атлантического блока Йенс Столтенберг не верит в то, что Украина когда-либо сможет вступить в альянс, и по этой причине лукавит перед Киевом. Так считает профессор из США Джон Миршаймер. Он высказал данную точку зрения во время интервью на YouTube-канале Judging Freedom.

По его мнению, все слова о том, что Украина сможет стать членом НАТО после победы над Россией в разразившемся конфликте, красноречиво говорят сами за себя. Это ясный и недвусмысленный сигнал украинскому правительству.

«Не верю, что Столтенберг в самом деле считает, что Украина победит в этой войне любым убедительным образом и что сможет вступить в НАТО», - указал он.

В то же время сам блок продолжает поддерживать иллюзию перед украинцами, чтобы те верили в возможность вступления в военный альянс с западными странами. Миршаймер назвал такие фальшивые надежды «важной частью информационной картины Запада».

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков высказал практически такое же мнение. Он указал, что РФ не отступится от своих задач в СВО. Таким образом, Украина никогда не победит, а значит не вступит в НАТО.