Замминистра внутренних дел России Сергей Рябков прокомментировал недавние высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга, заявившего, что победа в конфликте с РФ будет является основополагающим фактором для Украины при ее возможном принятии в Альянс.

Господин Рябков подчеркнул, что Москва никогда не отступится от своих задач, взятых на вооружение при начале спецоперации по ликвидации преступного киевского режима. Что, в свою очередь, сводит на нет все потуги Запада по содействию во вступлении Украины в указанный военный блок.

«Значит, этого никогда не будет. Надеюсь, господин Столтенберг это понимает», — добавил он.

Также Рябков напомнил, что руководство Северо-Атлантического альянса продолжает свою и безответственную и провокационную линию по отношению к России.

Ранее военный эксперт Онуфриенко сообщил, что российская армия постепенно приближается к Купянску.