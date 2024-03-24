Элитная прослойка общества на Украине и Западе уже осознала, что Киев и НАТО ожидает неизбежное поражение в текущем конфликте с РФ, заявил профессор Джон Миршаймер в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom .

По словам эксперта, большая часть украинцев, так или иначе связанных с национальной безопасностью и внешней политикой уже осознали, что их дни подходят к концу. Миршаймер заявил о своей готовности ставить на то, что западная элита также осознала суть данной ситуации.

Тем не менее даже осознание своего скорого поражения не добавляет трезвости власть имущим, заявил эксперт. Он указал на то, что западные лидеры упорно ищут чудо, способное спасти Киев от надвигающейся катастрофы. Профессор выразил мнение, что именно этой надеждой объясняются последние действия французского лидера Эммануэля Макрона, грозящего отправить свои войска на территорию Украины.

По словам Миршаймера, победа российской стороны будет означать поражение не только Киева, но и Запада.