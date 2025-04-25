Профессор Миршаймер: «Поражение Украины — вопрос месяцев»
Профессор Миршаймер: ВСУ не продержатся дольше 2025 года
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Украинская армия не продержится и года, даже если США по-прежнему будут оказывать ей поддержку. Такое мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
Украина может рухнуть, считает эксперт, несмотря на поставки оружия, потому что армия этой страны в ужасной форме.
«В этом случае мне сложно представить, что украинцы хоть как-нибудь продержатся дольше 2025 года», — сказал он.
ВСУ будут уничтожены быстрее, если Вашингтон прекратит помогать Киеву, добавил он.
Поражение Украины — вопрос месяцев, резюмировал Миршацмер.
Ранее сообщалось о том, что Киев начал готовиться к прекращению поддержки от США.