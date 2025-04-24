Киев начал готовиться к прекращению поддержки от США

Как в своем материале пишет замглавного редактора газеты Bild Пауль Ронцхаймер, в Киеве начали готовиться к худшему сценарию по поддержке со стороны США.

Журналист со ссылкой на источник в украинском правительстве уточняет, что Украина сейчас готовится к прекращению поддержки со стороны США. Тот же неназванный источник добавил, что разочарован мирным планом американского президента Дональда Трампа, который должен был бы оказывать давление на российского лидера Владимира Путина и вводить санкции против РФ, но этого не делает.

Также киевский дипломат отметил, что те условия, которые озвучил Трамп, неприемлемы для Украины.

Ранее президент Трамп заявил о больших территориальных уступках России ради мира на Украине.