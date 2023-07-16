Профессор ВШЭ Братерский заявил, что у РФ нет причин продлевать зерновую сделку

Профессор кафедры мировой экономики и политики ВШЭ Максим Братерский заявил, что РФ стоит отказаться от продления зерновой сделки для демонстрации своей решительности. Соответствующее заявление профессор сделал в интервью для РИА Новости .

Братерский считает, что сделка попросту не работает, и считает, что продлевать ее нет смысла. Он добавил, что совсем не будет удивлен, если все же будет принято решение о расторжении сделки.

Он подчеркнул, что РФ может продлить ее ради подключения к SWIFT, но сам Братерский не считает подобную причину веской. Он считает, что платежи необязательно проводить через Россельхозбанк, а значит и сделку можно не продлевать.

Профессор пояснил, что крайней необходимости в сделке тоже нет, ведь миру не грозит голод. Эту причину он считает неубедительной и объясняет, что почти все зерно в прошлый раз попало в Европу, создав проблемы для фермеров в Польше и Болгарии.