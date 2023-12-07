Прохватилов: РФ нужно продолжать наступление на Украине

Российским ВС нужно продолжать свое наступление в период, пока Украина остается без западных поставок оружия, и стратегическая инициатива находится на российской стороне. Соответствующее заявление сделал военный аналитик Владимир Прохватилов в интервью для издания Ura.ru .

Эксперт считает, что российские солдаты должны не дать Киеву восстановить боевую мощь, которую он утратил к данному моменту. Он подчеркнул, что нужно не дать Украине стать военной державой даже на среднем уровне. Прохватилов также предложил уничтожить украинские заводы, на которых производятся боеприпасы.

Он подчеркнул, что в данный момент российские ВС находятся в куда более выигрышном положении, чем украинские, и стратегическая инициатива переходит к РФ. Прохватилов также указал на важность того, что нужно быть осторожнее с наступлением, чтобы оно не повторило участь провалившегося украинского контрнаступления.