Однако этот тезис был подвергнут критике в социальных сетях. Ирландский обозреватель Чей Боуз в своей публикации на платформе X обратил внимание на очевидное, по его мнению, противоречие: на фоне подобных заявлений Украина продолжает утрачивать контроль над своими территориями.

Журналист привел лаконичный контраргумент: «Зеленский вчера вечером: "Россия проигрывает войну". Но сегодня Украина меньше, чем была и вчера, и позавчера, и позапозавчера».

Ранее Боуз уже комментировал эволюцию риторики украинского президента. Он напомнил, что в 2023 году политик ставил цели по возвращению Крыма и полному разгрому противника. Однако к 2025 году, как отметил журналист, формулировка победы для Зеленского кардинально изменилась и свелась к необходимости сохранения хотя бы части суверенитета.

Ранее Трамп заявил, что Путин и Зеленский могут встретиться относительно скоро.