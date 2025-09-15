Проигрывает Россия, а отступает Украина? Парадокс Зеленского, который раскрыл журналист Боуз
Ирландский журналист Боуз уличил Зеленского в обмане
Украинский лидер Владимир Зеленский сделал заявление о стратегическом поражении России в противостоянии.
Однако этот тезис был подвергнут критике в социальных сетях. Ирландский обозреватель Чей Боуз в своей публикации на платформе X обратил внимание на очевидное, по его мнению, противоречие: на фоне подобных заявлений Украина продолжает утрачивать контроль над своими территориями.
Журналист привел лаконичный контраргумент: «Зеленский вчера вечером: "Россия проигрывает войну". Но сегодня Украина меньше, чем была и вчера, и позавчера, и позапозавчера».
Ранее Боуз уже комментировал эволюцию риторики украинского президента. Он напомнил, что в 2023 году политик ставил цели по возвращению Крыма и полному разгрому противника. Однако к 2025 году, как отметил журналист, формулировка победы для Зеленского кардинально изменилась и свелась к необходимости сохранения хотя бы части суверенитета.
Ранее Трамп заявил, что Путин и Зеленский могут встретиться относительно скоро.