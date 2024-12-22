Производитель BMW выявил нарушения при экспорте автомобилей в РФ в обход санкций

В компании BMW Group сообщили, что выявили нарушения правил экспорта автомобилей в Россию, осуществляя продажу дорогостоящих автомобилей в обход санкций Европейского Союза (ЕС), сообщило агентство DPA.

Отмечается, что нарушения были выявлены в результате ужесточения контроля за экспортными операциями.

В ответ на эти нарушения BMW приостановила дальнейшую продажу автомобилей в Россию и уволила ряд сотрудников, ответственных за экспортные поставки. Речь идет о нарушениях, которые были выявлены в филиале BMW в Ганновере.

Ранее портал Business Insider сообщил, что это представительство компании поставило российским клиентам более 100 автомобилей премиум-класса.

Евросоюз после начала специальной военной операции (СВО) на Украине ужесточил санкции против РФ. 16 декабря главы Министерства иностранных дел (МИД) стран ЕС официально приняли 15-й пакет санкций против России. В санкционной список вошли меры, касающиеся так называемого «теневого флота», который занимается перевозкой энергетических ресурсов.