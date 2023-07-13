Производители скептически отнеслись к инициативе запретить иностранные беспилотники в России

Издание сообщило, что некоторые из производителей указали на то, что невозможно так скоро заменить иностранных поставщиков. Инициативу с введением балльной системы для оценки локализации они тоже подвергли сомнениям, ведь это оградит многих игроков от гос. тендеров. По словам производителей, все это приведет к тому, что государственные структуры будут пользоваться китайскими дронами с русскими названиями, а техника и услуги подорожают еще больше.

Они также указали на то, что подобные решения приведут к дефициту во всех сферах. Эксперты посоветовали вводить ограничения порционно, ведь перед государством стоит задача развития отрасли. Другие производители также надеются, что инициатива продвинет отечественную продукцию в рынке.

В «Коммерсанте» отметили, что госзаказ на беспилотники составил более 4 миллиардов рублей в 2023 году. Прогноз на ближайшие 2 года – целых 93 миллиарда.