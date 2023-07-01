Прокурор Чувашии погиб во время заплыва по Волге

В Чувашии погиб прокурор региона Андрей Фомин. Об этом сообщила прокуратора региона. Ему было 57 лет. По предварительной информации, он умер во время массового заплыва по Волге Chebswim в субботу, 1 июля.

По информации Baza, около 13:00 по московскому времени одному из участников мероприятия стало плохо прямо в воде, и он начал тонуть. Этим человеком оказался Фомин.

Спасатели достали его из воды, но оказалось слишком поздно.

Как отмечает Baza, Фомин не первый раз принимал участие в заплыве. 1 июля он плыл на дистанции 2 километра 200 метров. Источник добавил, что Фомину стало плохо, когда он проплыл больше половины расстояния.

По данным «Базы» Андрей Фомин участвовал в заплыве не в первый раз. В этот раз он плыл на дистанции 2 километра 200 метров.

По информации Mash, причиной смерти стала остановка сердца. До берега ему оставалось доплыть 500 метров.

Baza сообщила, что организаторы проверяли справки всех участников заплыва, выданных врачами. Также люди прошли с утра медосмотр.

Фомин был назначен прокурором Чувашии 30 июня 2020 года. Ранее он работал на должности заместителя прокурора Республики Крым, а также на различных должностях в Ярославской области.