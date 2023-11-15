Прокурор запросил 14 лет Баязитовой по делу о вымогательстве

Прокурор запросил 14 лет лишения свободы для журналистки Александры Баязитовой по делу о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Для медиатехолога по этому же делу Ольги Архаровой гособвинитель запросил 13 лет.

Об этом, в среду, 15 ноября, сообщили РИА Новости со ссылкой на адвоката Архаровой Елену Федулову. В этот день в Басманном суде Москвы снова проходили прения сторон.

«У меня нет слов», – подчеркнула Федулова.

В августе 2022 года Кузьминский районный суд столицы арестовал автора блога «Адские бабки», журналистку Баязитову по обвинению в мошенничестве. Она обвиняется по п. «б» ч. 3 ст. № 163 УК («Вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере»). По ней Баязитовой грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Вместе с ней по этому делу обвинения предъявлены PR-менеджеру Инне Чуриловой и медиатехнологу Архаровой. Они администрировали канала в Telegram «Небрехня» и «Финансовый караульный». Как отмечали СМИ, женщины вымогали у Ушакова 1,2 млн рублей за удаление некой информации из блогов.

В 2019 году у Баязитовой возник конфликт с Тинькофф-банком из-за того, что журналистка в своем YouTube-канале выложила ролик, в котором проводила расследование из-за блокировки счетов некоторых клиентов банка, после чего он якобы требовал комиссию за возможность снова стать клиентом. Представители Тинькофф-банка не согласились с информацией, опубликованной Баязитовой.

Баязитова ранее работала в издании «Коммерсант». Она специализируется на финансово-экономической сфере.