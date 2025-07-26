Главарь киевского режима Владимир Зеленский планирует возбудить уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко. Об этом сообщила депутат Верховной рады Анна Скороход в беседе с украинским политологом Русланом Бизяевым, которая была опубликована на YouTube.

Также, как сообщила Скороход, с подачи Зеленского правоохранителями ведется работа над возбуждением уголовного дела в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко, который был включён Росфинмониторингом в перечень лиц, связанных с экстремистской деятельностью или терроризмом.

«Против Кличко готовят обвинения, думаю, что генпрокурор Руслан Кравченко их подпишет», — сказала она.

И Кличко, и Порошенко занимают жёсткую позицию по отношению к Владимиру Зеленскому и его команде. Последний уже давно находится под санкциями со стороны Зеленского.

Глава города Киева ранее выражал недовольство действиями администрации президента, которые, по его мнению, ограничивают полномочия местного самоуправления и препятствуют работе городского совета. Кроме того, он активно участвовал в недавних акциях протеста против закона о создании антикоррупционных органов.

Ранее сообщалось, что Кличко поддержал протестующих против сокращения полномочий НАБУ, приехав на митинг в центр Киева.