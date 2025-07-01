Заявления Владимира Зеленского о невозможности проведения выборов на Украине в условиях военных действий не выдерживают критики с точки зрения истории.

Такое заявление в эфире YouTube-канала сделал американский журналист Рик Санчез во время интервью постпреда России при ООН Василия Небензи.

Он согласился со словами Небензи о том, что срок полномочий Зеленского давно истек. В качестве примера Санчез привел Авраама Линкольна, который в самый разгар Гражданской войны провел выборы. Линкольн едва на них не проиграл, но все равно решил их проводить. Таким образом, отговорка Зеленского в виде продолжающегося конфликта не выдерживает критики по крайней мере с исторической точки зрения, заключил журналист.

Так Рик Санчез отреагировал на слова Небензи о том, что Зеленский «просроченный президент».

Ранее сообщалось о том, что в России объяснили, почему украинцы пока не восстают против Зеленского.