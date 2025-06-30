Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью радио KP.RU проанализировал ситуацию на Украине, где несмотря на тяжелейшие условия жизни, массовые протесты против власти пока не начинаются.

Эксперт отметил, что украинцы продолжают получать российский информационный контент, несмотря на все блокировки. Особенно активно альтернативную информацию ищет молодежь, что создает предпосылки для изменения общественных настроений в будущем.

По мнению специалиста, текущее отсутствие массовых выступлений против режима объясняется несколькими факторами: уничтожением политической оппозиции, страхом перед репрессиями и отсутствием объединяющей фигуры.

«Естественно, что сейчас они не могут, многие не хотят, тоже вполне понимаю, обыватель не может поднимать восстание. Они являются заложниками этой системы, этого режима», — отметил собеседник «КП».

Безпалько считает, что народный гнев продолжает накапливаться, проявляясь в единичных актах сопротивления вроде поджогов автомобилей сотрудников ТЦК. В настоящее же время люди ждут сигнала, хотя и запуганы существующим режимом Зеленского.

Ранее сообщалось, что во Франции назвали кощунством оказание помощи киевскому режиму.