«Просто так отмазать не удастся»: чем закончится дело против сына Байдена

По мере приближения президентских выборов в США обостряется политическая борьба. Для того, чтобы снять с дистанции конкурентов, стороны перешли ко взаимным обвинениям в разного рода уголовно наказуемых действиях.

Вадим Сипров, политолог и гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента», объяснил, что будет с сыном Джо Байдена в перспективе. Последнему выдвинули обвинения, из-за которых ему грозят 25 лет тюрьмы.

«Неважно, реальные ли это обвинения, как в случае с Хантером Байденом, наркоманом и коррупционером, или откровенно надуманные. Напомню, ведущего республиканского кандидата Дональда Трампа буквально затаскали по судам по обвинению в сексуальном домогательстве, которое якобы имело место быть 30 лет назад», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Особенность американской внутренней политики, по мнению эксперта, это использование компромата в качестве предмета для торга. Еще месяц назад стороны могли прекратить взаимные обвинения, их ресурсы были примерно равны. Но сейчас противостояние между республиканцами и демократами достигло небывалого напряжения.

«Надо отдать должное юристам республиканцев — шансы оправдаться у завравшегося 53-летнего «мальчика-мажора» в рамках законного судебного разбирательства ничтожны. В администрации Байдена уже создается антикризисный штаб. Уголовное преследование сына президента ставит крест на его кампании — просто так отмазать Хантера не удастся», — подчеркнул политолог.

Но есть и иной вариант, считает Сипров. Байдену придется выбрать между политическими амбициями и свободой сына в пользу второго варианта.

«Единственным возможным компромиссом может стать судебная сделка с назначением символического наказания для Хантера Байдена в обмен на отставку президента и назначение на его должность вице-президента Камалы Харрис. Кстати, возможность такой замены стала активно обсуждаться лидерами демократов с этого лета», — отметил собеседник.

Ранее Байден проигнорировал вопросы о новых обвинениях против сына.