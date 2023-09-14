Протестующие эмигранты в Швеции сожгли чучело Эрдогана перед зданием парламента

РПК выступает против принятия Швеции в НАТО. Они сумели получить одобрение шведской полиции на проведение демонстрации, во время которой будут звучать именно такие лозунги. А сейчас они сожгли куклу с лицом турецкого президента. Об этом сообщило издание Yeni Şafak., которое выходит в Турции. Шведская полиция никак не прореагировала на эту выходку курдов.

«Вместо того чтобы предотвратить провокацию, полиция, находившаяся поблизости, как обычно, наблюдала за происходящим», - указали в газете.

Дело в том, что Реджеп Тайип Эрдоган и его правительство единственные, кто пока не одобрил принятие Швеции в Северо-Атлантический альянс. От них зависит данное членство. Скорее всего, акция имела единственную цель – еще больше рассорить Анкару и Стокгольм.