Протестующие напали на машину из кортежа кандидата в президенты США Рамасвами

Автомобиль из кортежа кандидата в президенты США Вивека Рамасвами атаковали протестующие в штате Айова. Об этом сам политик сообщил в своих соцсетях. Его самого в машине не было.

По словам Рамасвами, инцидент произошел после публичного спора об Украине.

«После цивилизованной беседы с протестующими двое из них сели в свою машину и врезались в одну из наших. Этих двоих нужно привлечь к ответственности, но остальных мирных протестующих нельзя делать жертвами поведения двоих злоумышленников», – написал Рамасвами.

В социальных сетях появились видео, на которых кандидат в президенты общается с протестующими гражданами США. Некоторые из них были не согласны с позицией Рамасвами о конфликте на Украине. Политик подчеркивал, что решение украинского кризиса находится за столом мирных переговоров, а саму Украину нельзя принимать в НАТО. По словам Рамасвами, такой шаг приведет к конфронтации конфликта между США и Россией.

Политик подчеркнул, что именно США публично обещали не расширять НАТО.

Как описали ситуацию со столкновением очевидцы, во внедорожник из кортежа Рамасвами врезались молодые люди возрастом 22 и 26 лет на седане. Они поцарапали бампер.

Выборы президента США запланированы на ноябрь 2024 года. Среди кандидатов, помимо Рамасвами, нынешний глава государства Джо Байден, экс-президент Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, экс вице-президент Майк Пенс, сенатор от Южной Каролины Тим Скотт, а также радиоведущий Ларри Элдер.

Сам Рамасвами является исполнительным директором американской компании Strive Asset Management.